Rapina a mano armata in farmacia ad Aosta

E' accaduto in poco più di un minuto, verso le 19 di sabato 8 giugno, nella Farmacia comunale 2 in corso Ivrea ad Aosta. Mentre le due farmaciste di turno servivano i clienti un uomo a viso coperto è entrato, ha puntato la pistola alla farmacista più vicina alla cassa e con poche brusche parole si è fatto consegnare i soldi. Nessuna minaccia ai clienti, terrorizzati ma incolumi.

Particolare singolare, il rapinatore si è allontanato in bicicletta. Parlava in italiano ma, secondo i testimoni, con inflessione straniera. L'arma potrebbe essere anche un giocattolo, la farmacista presa di mira ne ha dato una descrizione piuttosto sommaria.

Sul posto in pochi minuti squadra Volante, squadra Mobile e polizia Scientifica della Questura aostana. L'uomo, piuttosto giovane e ritenuto pericoloso, è attivamente ricercato. Le tante videocamere di sorveglianza installate in corso Ivrea (comprese ovviamente quelle della stessa farmacia) e più in generale in città potrebbero permetterne quantomeno una rapida identificazione, se non la cattura.

L'Aps, che gestisce le farmacie comunali, sta quantificando il bottino, che potrebbe ammontare ad alcune centinaia di euro.