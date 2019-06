TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 8 giugno

prima tappa della 34a edizione dell'Aosta-Gran San Bernardo, gara di regolarità per auto storiche organizzata dal Club Auto e Moto d'Epoca Valle d'Aosta (Cameva) col sostegno dell'Assemblea regionale.

15h30, à Gressan, Les Iles, remise des prix aux athlètes du Comité ASIVA qui se sont mis en évidence pendant la saison 2018/2019. La Présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini, est présente.

ore 16.00, a Donnas, nell'ambito del 47° Raduno delle Bande musicali valdostane, sfilata nelle vie del paese, seguita dai saluti ufficiali e dall'esecuzione della "marcia raduno". Partecipa la Presidente dell'Assemblea valdostana, Emily Rini.

Domenica 9 giugno

seconda tappa della 34a edizione dell'Aosta-Gran San Bernardo, gara di regolarità per auto storiche organizzata dal Club Auto e Moto d'Epoca Valle d'Aosta (Cameva) col sostegno dell'Assemblea regionale.

Lunedì 10 giugno

ore 9.00, convocazione congiunta della seconda Commissione "Affari generali" e della terza Commissione "Assetto del territorio", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Pierluigi Marquis e Alessandro Nogara, per effettuare alcune audizioni in merito allo stato dell'arte dei lavori di realizzazione della nuova sede universitaria: saranno sentiti l'Amministratore unico della NUV srl e il Coordinatore del Dipartimento regionale infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica. La seconda Commissione proseguirà poi i propri lavori trattando il disegno di legge concernente il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e l'attività di verifica dei lavori di ristrutturazione della Casa da gioco degli appalti di servizi esternalizzati.

ore 11.30, Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 12 giugno

ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 13 giugno

ore 9.00, adunanza del Consiglio regionale.

Da giovedì 13 a domenica 16 giugno a Gressan, 1° Lion Trophy, 8° Trofeo Calcio VdA, che vedrà la partecipazione di oltre 3500 giovanissimi calciatori e 280 squadre all’area verde e su trenta impianti sportivi dislocati in altrettanti comuni. La manifestazione è organizzata con il sostegno del Consiglio Valle.

Venerdì 14 giugno

ore 10.00, ad Aosta, nella saletta attigua alla Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, apertura ufficiale dei lavori del Consiglio nazionale CSVnet, nell'ambito delle celebrazioni per i 20 anni di CSV Valle d'Aosta, in collaborazione con il Consiglio Valle.

ore 11.00, a Milano, nella sede del Consiglio regionale della Lombardia, Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Partecipa la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

ore 17.30, ad Aosta, al Criptoportico forense, presentazione del libro "Storia dell'Arte in Valle d'Aosta, dalle origini al 1200" di Patrik Perret, delle edizioni Pedrini. L'incontro, organizzato dal Consiglio regionale, sarà moderato dall'archeologa Alessandra Armirotti, alla presenza del Vicepresidente dell'Assemblea, Luca Distort. L'ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.

Sabato 15 giugno

ore 10.00, a Châtillon, al Castello Gamba, celebrazione del 51° anniversario del Corpo forestale della Valle d’Aosta. È presente il Vicepresidente del Consiglio regionale, Luca Distort.

ore 21.00, ad Aosta, al teatro Splendor, "This is me, questo sono io", spettacolo organizzato dalla Kriska Academy asd in collaborazione con la società di ginnastica Augusta Praetoria e col sostegno dell'Assemblea regionale.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.