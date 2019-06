Grande finale à Donnas pour la rencontre des fanfares

Grande finale aujourd'hui samedi 8 juin, de la 47ème rencontre des fanfares de la Vallée d'Aoste. Les 17 groupes se produiront dans autant de hameaux, à partir de 13h30, pour ensuite défiler à 16h vers l'oratoire Giovanni Paolo II, où sera jouée la marche, hymne su rassemblement.



Cette année, était une réunion 2.0: des vidéos de présentation ont été réalisés dans les hameaux qui accueilleront les musiciens (visibles sur Youtube, Facebook et Instagram) ainsi qu'une brochure avec une carte interactive avec laquelle grâce à un code QR on pourra découvrir l'histoire du groupe musical et du village qui l'accueillera dans les performances en plein air. L'événement a rassemblé plus de 800 musiciens qui se sont produits pendant toute la semaine au salon Bec Renon.