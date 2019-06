Assessore Certan, 'Scuola valdostana verso profondo cambiamento'

Ultimi giorni di scuola per i 15 mila studenti valdostani che mercoledì 12 giugno concludono le lezioni dell’anno scolastico 2018/2019, mentre i piccoli della scuola dell’infanzia saranno ancora in classe fino alla fine del mese.

Sono stati 17 mila 776 gli iscritti alle scuole di vario ordine e grado, tra questi i 925 diplomandi che a breve affronteranno l’Esame di maturità, che quest’anno ha una nuova formula.

"Auguro a tutti gli studenti di fare tesoro delle esperienze maturate in questo anno scolastico che volge al termine - dichiara l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan - un pensiero speciale ai ragazzi che si apprestano ad affrontare gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, affinché possano affrontarli in modo sereno e responsabile e riescano a esprimere il meglio delle loro capacità".

"Viviamo una società e una scuola in trasformazione - sottolinea Certan - nelle quali sicuramente dovremo investire maggiormente affinché prevalgano in esse esempi e figure positive. Il prossimo anno scolastico sarà quindi sicuramente un anno di cambiamenti e novità, un anno nel quale il ruolo della didattica e della pedagogia dovrà arricchirsi, ancora di più, con l'ascolto dei giovani. Da essi, dal confronto con i nostri studenti e con il loro vissuto credo possano infatti nascere nuovi stimoli utili a nuovi insegnamenti e a nuovi progetti, che devono contemplare da un lato una maggiore e migliore conoscenza delle lingue, strumenti – queste- imprescindibili per una collocazione nel nuovo mondo del lavoro, così come dall’altro devono tener conto delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi digitali".

L'assessore ha concluso ricordando che "la scuola valdostana ha grandi professionalità, persone serie che operano in maniera costruttiva, attraverso una formazione continua e sempre più specialistica, affinché i nostri ragazzi trovino all’interno delle classi quello spazio ideale dove esprimere le proprie idee, maturare le proprie potenzialità e dare futuro ai propri sogni. Non dimentichiamo, dunque, la formazione degli insegnanti, vera sfida della scuola del futuro".