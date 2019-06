Alla Libreria Brivio di Aosta le 'Pillole di bon ton' di Elisa Volta

La libreria Brivio di Aosta ospita, sabato 8 giugno alle ore 17, 30, la scrittrice Elisa Volta che presenta il suo libro 'Piilole dii bon ton: essere alla moda applicando il galateo'.

Un volume sicuramente 'di tendenza' e accattivante. "Oggigiorno ha senso parlare di galateo? - si legge nell'introduzione della stessa autrice - In una delle epoche più maleducate della storia, certamente sì! Come una grammatica del comportamento, è la traccia da cui partire per edificare buoni rapporti con i nostri simili. In un mondo sempre più privo di regole, di etica e di giustizia che ha portato alla realtà che noi tutti stiamo vivendo, qualche riflessione sull'importanza del termine rispetto andrebbe fatta".

Elisa Volta avvicina al galateo anche i pià giovani ma certamente i lettori 'over' anta, che vogliono sentirsi sempre a proprio agio senza rinunciare al buon gusto e all'educazione.