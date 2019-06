'This is me, questo sono io', quando la danza diventa cultura

Gli allievi della Kriska Academy Asd di Aosta in collaborazione con la società di ginnastica Augusta Praetoria porteranno in scena sabato 15 giugno, alle ore 21, al teatro Splendor di Aosta, lo spettacolo 'This is me, questo sono io', organizzato col sostegno del Consiglio regionale.

Ospiti della serata, direttamente dal programma televisivo "Amici di Maria De Filippi", saranno la cantante Shady e la ballerina Giulia Pelagatti, che porteranno in scena due esibizioni ciascuna. In ogni spettacolo la Kriska Academy Asd cerca di veicolare un messaggio con positività: questa volta, attraverso la danza, il canto e la musica, si affronteranno i temi della cardiopatia, della dislessia, della fibrosi cistica, delle malattie tumorali e del morbo di Alzheimer.

Alla serata sono state invitate anche le associazioni locali che sostengono ed affrontano queste tematiche. La Kriska Academy Asd è un'accademia di alta formazione in varie discipline come canto moderno, danza contemporanea e classica, hip hop, musical, strumenti musicali, solfeggio e molto altro.

Lo scopo dell'Accademia è anche quello di portare l'artista al massimo delle proprie capacità professionali, in modo da affrontare al meglio selezioni, concorsi, audizioni ed ammissioni a conservatori di musica e compagnie di danza e/o teatro.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo e per la prevendita dei biglietti, è possibile telefonare al numero 392/7475869.