Inchiesta appalti: Quando il voto di scambio non è per 'dare' ma per 'togliere'

Un 'libro nero' dove scrivere i nomi degli elettori 'infedeli', cioè quelli che non ti vogliono votare e che quindi diventano passibili di 'punizione'.

Tutta da provare in sede processuale, ovviamente. Ma dalle carte dell'inchiesta 'Do ut des' dei carabinieri di Chatillon su una presunta corruzione in appalti nella Valtournenche emerge una possibile, nuova prassi illecita della compravendita elettorale: non più "se mi voti ti do..." bensì "se non mi voti ti tolgo...".

Se è vero com'è vero che oggi, in tempi di forti tagli e intensificati controlli, il politico in cambio del voto non può offrire più alcuna utilità diretta né tantomeno occupazione ai potenziali suoi elettori, può sempre minacciare di farlo traballare, il posto di lavoro o quantomeno di far venir meno la propria 'protezione' a chi la preferenza non gliela vuole più dare. Sul punto, durante le indagini dell'inchiesta appalti gli investigatori dell'Arma hanno raccolto elementi importanti, che si intrecciano con un'altro fascicolo della procura aostana, quello in cui è indagato per corruzione elettorale Domenico Avati (nella foto), 54enne dipendente del Casino de la Vallée e candidato nella lista Uv alle scorse elezioni regionali.

Nel corso del 2018 i carabinieri avevano intercettato tre telefonate dell'ingegnere di Chatillon Erik Camos: una con interlocutore un consigliere regionale, una con un avvocato di Aosta e la terza con una donna iscritta all'Union Valdotaine. A tutti l'ingegnere aveva raccontato la stessa singolare vicenda, confermata poi in sede di interrogatorio di fronte al pm Luca Ceccanti il 22 novembre 2018, due giorni dopo il blitz di Do ut des che portò agli arresti del capo ufficio tenico del Comune di Valtournenche Fabio Chiavazza, degli impresari edili Vuillermin di Challand e alla denuncia a piede libero di altre 13 persone.

Camos era stato contattato da Silvano Machet, giardiniere dipendente della Casino spa, il quale arrabbiato gli aveva raccontato di essere stato avvicinato alcuni giorni prima della scadenza elettorale da Avati, che gli aveva chiesto senza mezzi termini il voto per sé, per Mauro Baccega e per Augusto Rollandin (nella foto in basso durante una conferenza stampa). Una gaffe: Avati ignorava evidentemente che Silvano è zio dell'ex sindaco di Torgnon Cristina Machet, anch'essa candidata nella lista Uv. Ai suoi interlocutori prima e ai carabinieri poi (anche se in questo caso con qualche lacuna di memoria), Camos aveva riferito che Avati aveva minacciato di scrivere su un'agenda, una sorta di 'libro nero', i nomi di chi si rifiutava di votare la terna.

"Lo sai cos'ha combinato il nostro amico Mimmo Avati? - aveva detto Camos nelle telefonate intercettate - sta convocando nel suo ufficio tutti i dipendenti del Casino per dargli la terna; lui, Augusto e Baccega e dice che chi non la vota lo segna su un elenco e poi verrà punito al Casino". Stupore e incredulità negli interlocutori dell' ingegnere perchè questa 'metodologia' di controllo del voto era nuova anche a loro. "Ma questo è da denuncia, bisogna denunciarlo", aveva anzi replicato la donna unionista palesemente indignata.

Ai militari dell'Arma, oltre a confermare i contenuti delle trascrizioni delle telefonate, Camos ha detto che Machet aveva poi telefonato alla nipote Cristina preoccupato per la possibilità che Avati potesse realmente controllare i voti e quindi operare eventuali ritorsioni. Lei lo aveva rassicurato sul fatto che con lo spoglio centralizzato il controllo delle preferenze era praticamente impossibile.