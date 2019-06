Aosta: Più chalet al MarchéVertNoel 2019

Il mercatino di Natale della città di Aosta MarchéVertNoel verrà inaugurato venerdì 22 novembre, e resterà allestito fino all’Epifania del 2020. Lo ha deliberato ieri la Giunta comunale di Aosta, indicando che l'apertura al pubblico avverrà tutti i giorni alle ore 10,30 (Natale e Capodanno alle ore 15) con chiusura alle ore 20 (alle ore 22 tutti i sabati, venerdì 6 dicembre e domenica 8 dicembre 2019).

Il numero degli stand espositivi crescerà di qualche unità: come sempre uno stand sarà dato in gestione all’Ana della Valle d’Aosta, tre stand doppi saranno destinati ad attività di ristorazione, quattro saranno dedicati a servizi e attività promozionali di sviluppo turistico del territorio, mentre uno sarà a disposizione della Regione per fini turistico-istituzionali.

L’investimento a carico del Comune per la realizzazione della manifestazione ammonta a 211 mila euro.

La deliberazione di Giunta approva anche nuovi criteri di selezione degli operatori commerciali che verranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione e la formazione delle graduatorie degli aspiranti partecipanti al Marché Vert Noël.

Infine, l’atto della Giunta prevede anche la costituzione di un’Unità di Progetto finalizzata alla realizzazione del “Marché”, e in particolare all’attuazione di tutti gli adempimenti previsti e necessari quali attività amministrative, operative, logistiche e gestionali.

In particolare le principali novità sono tre: l’armonizzazione degli orari con apertura sempre alle 10,30, a esclusione dei giorni di Natale e di Capodanno; l’installazione di tre ulteriori chalet e la possibilità, per gli operatori, di utilizzare uno stallo di sosta riservato in piazza San Francesco per il posteggio di un automezzo adibito a deposito merci, previo il pagamento di una quota forfettaria.

"Siamo lieti di poter confermare la formula consolidata e vincente del Marché Vert Noël - commenta il vicesindaco con deleghe alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Antonella Marcoz - che anche per la prossima edizione promette di essere la più grande attrazione del periodo natalizio ad Aosta come nella regione, frutto del lavoro di squadra dei diversi enti pubblici e privati che collaborano con noi alla sua riuscita, prima tra tutti l’Amministrazione regionale".

Come di consueto per l’edizione 2019/2020 dei mercatini "abbiamo tenuto in conto i suggerimenti degli espositori tesi a migliorare la manifestazione, cercando di venire incontro alle loro richieste", precisa Marcoz.