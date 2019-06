Expositions Animaux Steve McCurry au Saint-Benin Aoste

Le Centre Saint-Bénin à Aoste accueille l'exposition 'Animals' de Steve McCurry, une anthologie de soixante images, sélectionnées par le photographe lui même parmi les plus significatives.



Le thème des animaux dans les récits photographiques de Steve McCurry remonte à 1991. Steve McCurry était un photographe de succès dans les années 90. Il a remporté quatre World Press Photos et a déjà photographié Sharbat Gula, la fille afghane. Sur le plan éditorial, il a développé un important corpus d'oeuvres axé sur la condition humaine, en particulier sur les plus fragiles, les réfugiés, les enfants et, d'une manière générale, sur les cultures en danger de disparition. Dans ce contexte, il se prépare à mener à bien sa première mission entièrement consacrée aux animaux. Le choix concerne les événements sur les territoires de la première guerre du Golfe.