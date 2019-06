Aosta: Forte vento sradica alberi, intervento Lus e Protezione civile

Cadono alberi per il forte vento che ha investito Aosta e diverse zone collinari e nella vallata della Coumba Freida.

La Protezione civile comunale di Aosta è intervenuta nel primo pomeriggio lungo la strada di Laravoire dove il forte vento aveva causato la caduta di una pianta che aveva ostruito interamente la carreggiata, comportando lo stop alla circolazione. Fortunatamente la caduta dell’albero non ha coinvolto persone o mezzi in transito.

La squadra Lus della Protezione civile comunale e gli operai comunali si sono messi al lavoro per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza l’area.

"Nel resto del territorio comunale non si segnalano altri episodi di particolare gravità - si legge in una nota dell'Amministrazione - a parte in piazza Mazzini dove gli addetti dell’Aps spa sono al lavoro per sistemare alcuni cartelloni pubblicitari pericolanti".

Forte vento è spirato anche nella Valpelline e a Doues, dove sono caduti alcuni alberi (nella foto) anche in cortili di abitazioni private.