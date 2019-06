PAPA: Lo spirito del proselitismo ci fa male

«Lo spirito del proselitismo ci fa male», è «una deformazione». Ecco perché «il lavoro per le vocazioni, con le vocazioni, non dev’essere, non è proselitismo». Lo ha ribadito a chiare lettere Papa Francesco nel discorso improvvisato stamane, giovedì 6 giugno, durante l’udienza ai partecipanti al congresso dei Centri nazionali per le vocazioni delle Chiese di Europa, in corso a Roma dal 4 al 7.

Ricevendoli in Vaticano il Pontefice ha parlato loro a braccio, consegnando il testo che aveva preparato. E nella riflessione ispirata da ciò che gli dettava il cuore, ha spiegato che «quando si parla di vocazioni», gli vengono in mente «tante cose da dire, che si possono pensare o fare, piani apostolici o proposte», ma che prima di tutto occorre «chiarire una cosa»: non si tratta di «cercare nuovi soci per questo club».

Al contrario la pastorale vocazionale «deve muoversi nella linea della crescita che Benedetto XVI tanto chiaramente ci ha detto: la crescita della Chiesa è per attrazione, non per proselitismo».

Quanto al ruolo dell’animatore vocazionale, Francesco ha sottolineato che «aiutare un giovane o una giovane a scegliere la vocazione della sua vita, sia come laico, laica, come sacerdote, religiosa» significa essenzialmente «aiutare a far sì che trovi il dialogo con il Signore». Poi si è soffermato sugli atteggiamenti: che vanno dalla pazienza alla capacità di ascolto, al ringiovanirsi: «cioè mettersi in moto, in movimento» con i giovani. Infine ha raccomandato di curare il linguaggio, perché — ha detto — «a volte noi parliamo ai giovani come siamo abituati a parlare agli adulti».

Nel discorso consegnato il Papa ha indicato tre linee: «La santità, come chiamata che dà senso al cammino di tutta la vita; la comunione, come “humus” delle vocazioni nella Chiesa; la vocazione stessa, come parola-chiave da preservare, coniugandola con le altre: “felicità”, “libertà” e “insieme”; e infine declinandola come speciale consacrazione».

«La parola “vocazione” — esordisce Francesco — non è scaduta» mentre purtroppo, osserva, «alcune comunità hanno scelto di non» pronunciarla più. Ma, ammonisce, «questa è una strategia fallimentare: togliere dal vocabolario della fede la parola “vocazione” significa mutilarne il lessico».

Invece, c’è «bisogno di uomini e donne, laici e consacrati appassionati, ardenti per l’incontro con Dio e trasformati nella loro umanità, capaci di annunciare con la vita la felicità che viene dalla vocazione».