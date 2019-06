Bilancio 2018 Casino, per la Regione è tutto da rifare

Com'era prevedibile, la Regione, socio di maggioranza al 99% della Casinò de la Vallée, ha chiesto oggi all'amministratore unico dell'aziend,a Filippo Rolando di riformulare il bilancio consuntivo 2018. Questo è stato dunque l'esito dell'assemblea dei soci svoltasi oggi a Saint-Vincent.

"Avuto riguardo agli esiti dell’istruttoria effettuata e a quanto riportato nelle relazioni degli organi sociali di controllo - si legge in una nota della Rava e del Comune di St-Vincent, socio all'1% - la Regione ha ritenuto necessario, a tutela dei soci e dell’azienda, disporre che la Società riavvii il procedimento di formazione del progetto di bilancio e torni a sottoporre all’assemblea, nel più breve tempo possibile, un bilancio sociale che riscontri la positiva valutazione degli organi di controllo e che sia pienamente conforme alle applicabili disposizioni di legge".

Il bilancio "è un documento tecnico-contabile, di conseguenza si tratta di un passaggio procedimentale indispensabile al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità e trasparenza in una fase particolarmente delicata della vita sociale di Casino de la Vallée Spa" .

"Il concordato - conclude il comunicato congiunto - mantiene un percorso separato rispetto all’approvazione del bilancio e quindi non ci sarà alcun impatto sulla regolare prosecuzione della procedura di concordato preventivo della Società. I soci verificheranno l’andamento di tale ulteriore fase procedimentale e, per quanto di propria competenza, adotteranno ogni iniziativa utile al fine di assicurarne il corretto e tempestivo svolgimento".

Lapidario l'au Rolando: "Non vorrei commentare l'assemblea di oggi, vediamo i suggerimenti che mi darà il socio sul bilancio, aspetto trepidante, fino ad ora non li so ed è difficile che sia in grado di commentarli".

Nelle intenzioni della Regione, la formulazione di una nuova legge ad hoc da portare all'approvazione del primo Consiglio Valle utile.