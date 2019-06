Slots illegali e gestori inadempienti a legge regionale, sette sequestri e sanzioni per 22mila euro

Primo 'blitz' delle Forze dell'ordine nei confronti dei gestori delle sale slots clandestine e degli inadempienti alla nuova legge regionale sulla ludopatia in vigore dall'1 giugno.

Nel corso della mattinata di oggi venerdì 7 giugno, è stato infatti predisposto "un intervento 'a massa' da parte di militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aosta a contrasto del gioco illegale - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - teso alla verifica della regolarità dei congegni utilizzati, della corretta trasmissione dei dati di gioco ai Monopoli di Stato, nonché al rispetto della nuova normativa regionale a contrasto della ludopatia".

Il servizio è stato predisposto poiché è stato notato un anomalo proliferare di apparecchi non collegati alla rete dei Monopoli di Stato e spacciati come strumenti medicali idonei a contrastare la ludopatia. Questi congegni, che riproducono fedelmente il gioco delle slot machine, non accettano denaro ma gettoni, che vengono restituiti in caso di vincita, come accade per le slot machine normali. Nel corso del controllo odierno, ben sette apparecchi sono stati individuati e sequestrati da parte delle Fiamme Gialle.

Un altro aspetto che è stato controllato nel corso dell’operazione odierna è il rispetto di quanto disposto dalla legge regionale, che prevede espressamente l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d’aria, superiore a 500 metri da Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.

I controlli sono stati indirizzati nei confronti di quei locali che non si occupano in modo esclusivo del gioco statale, ma effettuano altre attività (ad esempio bar o ristoranti) oltre ad avere degli spazi gioco con strumenti elettronici.

"Anche in questo caso - prosegue la nota - sono state rilevate delle irregolarità circa la distanza dai cosiddetti luoghi sensibili. Quattro esercizi sono stati sanzionati per tale mancanza. Il bilancio dell’intera attività, che ha visto l’impiego di circa venti finanzieri, ammonta a sette apparecchi sequestrati e quattro esercenti sanzionati, per un importo che, in caso di pagamento in misura agevolata, ammonta a 22.000 euro".