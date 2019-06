Conseil Uvp, 'si risolvano dossier urgenti poi si vada al voto'

L'Uvp auspica una maggioranza per risolvere i dossier urgenti della Regione e poi il voto. Questa la posizione del Movimento emersa ieri sera durante il Conseil des Communautés.

Spiega Giuliano Morelli, presidente dell'Union valdotaine progressiste che "l'Uvp non è intenzionata a tenere in vita un governo dei 17 a tutti i costi, elemosinando un appoggio esterno ogni volta; se non si trova una maggioranza, almeno a 18, che abbia come scopo quello di portare a compimento l'azione amministrativa e i dossier più urgenti si apre la crisi e poi in ogni caso si torna al voto".

Ieri si è riunito anche il Conseil Fédéral dell'Uv, che ha approvato un documento secondo il quale "la riforma elettorale e, in particolare, l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della Regione non è in questo momento una priorità per i valdostani".

Il Conseil "riafferma l'inopportunità di porre delle questioni pregiudiziali per delle nuove maggioranze su temi che riguardano molto debolmente la vita dei valdostani" e auspica che si trovi "una soluzione rapida alla crisi aperta in Consiglio regionale" riconfermando "la fiducia nei confronti del presidente Fosson" al quale chiede di "chiudere le consultazioni nel più breve tempo possibile e di verificare se esiste la possibilità di condividere un percorso con forze nuove all'interno del Consiglio sui temi urgenti".

L'Uv intende inoltre "continuare il percorso federativo con le forze autonomiste" per costituire un fronte solido di forze che condividono gli ideali federalisti". Ma precisa che "il simbolo, il nome e la storia dell'Union valdotaine non possono essere messi in discussione in questo percorso, ma anzi devono essere i pilastri attorno ai quali costruire un nuovo futuro"-