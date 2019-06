COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Lega chiede a Fosson di riferire in aula sul casino

Apprendiamo dagli organi di informazione che, in occasione dell'assemblea dei soci della Casinò de la Vallée, l'Amministrazione regionale non ha votato il progetto di bilancio al 31.12.2018. Tale decisione viene giustificata con la necessità di riavviare il procedimento di formazione del progetto di bilancio per poi tornare a sottoporlo al vaglio dell’assemblea. Questa scelta a parere del Presidente Fosson sarebbe necessaria al fine di ottenere una positiva valutazione da parte degli organi di controllo.

Alla luce di quanto avvenuto e delle dichiarazioni rilasciate dal Governo regionale, come Lega Vallée d’Aoste, vogliamo ribadire la nostra forte preoccupazione per il futuro dell’azienda. L'approvazione del bilancio 2018 è un atto necessario per favorire, come sottolineato dal Commissario stesso nella sua relazione, l’andamento del percorso concordatario in atto.

Non è infatti immaginabile che si possa proseguire con la procedura di concordato preventivo senza che, prima, sia stato approvato il bilancio dell’esercizio 2018 che è proprio quello nel corso del quale la Società è stata posta sotto l’egida del Tribunale.

Alla luce dei fatti avvenuti oggi, invitiamo il Presidente Fosson, già in occasione della prossima seduta del Consiglio regionale, a fare chiarezza su quali elementi di questo bilancio (a suo dire) abbiano determinato questa posizione e lo invitiamo a specificare se vi siano aspetti che ledono la trasparenza e la legalità del progetto di bilancio al 31.12.2018 ad oggi presentato.