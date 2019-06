Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Monte Rosa Rando' 2° tappa Challand-Saint-Victor - Challand-Saint-Anselme

Diversi i motivi di interesse di questa giornata: i resti della tomba preistorica al col d'Arlaz, la chiesa di Sant'Anna e le miniere d'oro di Bechaz. Della tomba del col Arlaz purtroppo rimane solo più un lato con una pietra piantata nel terreno di quasi quattro metri di lunghezza.

La chiesa di Sant'Anna è su un dosso che domina tutta la vallata. Alle miniere d'oro di Bechaz è stato creato un percorso circolare, arricchito di cartelli che illustrano i vari punti visibili.

E' anche possibile effettuare la prima e seconda tappa insieme e poi rientrare con l'autobus a Verrés.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS: https://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=10502