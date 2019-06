La Fiera del Baratto dei libri arriva a Pont-St-Martin domenica 9 giugno

Sempre impegnata nella programmazione di iniziative culturali, la Commissione di gestione della Biblioteca M. Capra di Pont Saint-Martin organizza per domenica 9 giugno ai giardini pubblici di Ponte la settima edizione della Fiera del Baratto di Libri.

La Fiera si aprirà alle ore 14; durante la manifestazione nel più puro spirito del 'Bookcrossing' chiunque partecipi portando un libro può scambiarlo con un altro; chi intende scambiare più di 10 libri contattando la segreteria della Biblioteca potrà ottenere uno spazio per l’autogestione dello scambio. Inoltre, chi vuole mettere disposizione dei libri da offrire e far “viaggiare” può portarli in Biblioteca nei consueti orari di apertura.

Alle ore 17 lo spettacolo teatrale per ragazzi 'Pourquoi pas? Ipotesi per una genesi intelligente' - Laboratorio teatrale di Andrea Damarco per e con il CEA di Gressan. "L’esistenza di ogni essere vivente è strettamente connessa al riconoscimento degli altri: come in un gioco di specchi, vedersi significa accettarsi reciprocamente e riconoscere il proprio e l’altrui diritto alla Vita - spiega Elisabetta Ducros - partecipare, poi, significa condividere uno spazio e un progetto comune, sentendosi apprezzati e liberi di esprimere il proprio io, consapevoli che è la diversità a fare la Vita. A partire da queste riflessioni, le Commissioni di gestione delle biblioteche di Gressan, Quart e Pont-Saint-Martin hanno accolto l’idea di sostenere e diffondere il lavoro del 'popolo' del Cea residente a Gressan, Pourquoi pas? Ipotesi per una GENESI intelligente, perché conoscersi e riconoscersi offre la possibilità di com-prendere - forse un po' di più - il senso del nostro esistere."

Sarà presente anche il Coro Voixlà dell’Istituzione scolastica Carlo Viola di Pont-Saint-Martin.

II coro Voixlà nasce il 19 dicembre del 2008. La partecipazione al laboratorio è facoltativa e ad oggi, anche per la breve durata del corso delle Medie, già più di 250 ragazzi si sono passati il testimone. Con un lavoro di collaborazione e cooperazione, il coro elabora progetti su temi storici, sociali e culturali. Ha al suo attivo circa sessanta esibizioni fra concerti e partecipazioni, in tutta Italia. Ha partecipato ed ottenuto premi e segnalazioni in Concorsi, sia in ambito nazionale che internazionale. Ultimo premio ricevuto per il progetto sull’articolo 3 della Costituzione Italiana.

Infine, alle 15.30, il giovane autore valdostano André Da Pra presenterà il suo libro Zeleria – I sette saggi, recentemente arrivato tra i primi ad un concorso nazionale. Nell’Espace rencontre saranno inoltre esposti gli elaborati dei bambini delle istituzioni Mont Rose A Walser e Mont Rose B “Una poesia per un albero” Mostra en plein air.