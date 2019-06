Gli studenti del Gex di Aosta vanno 'Oltre le apparenze?'

Con lo spettacolo di fine anno scolastico 'Oltre le apparenze?' si concluderà lunedì 10 giugno, alle ore 20,30 al Teatro Giacosa di Aosta, il progetto EmozionArte dell’ ITPR C. Gex del capoluogo.

La replica sarà il mattino seguente, riservata agli alunni dell'Istituzione scolastica. L’evento è ormai alla nona edizione e conclude un progetto di durata annuale che vede gli alunni esprimersi, nei pomeriggi sotto la guida e la supervisione degli insegnanti, nelle arti del teatro, della musica e della danza ed è stato coordinato nelle diverse fasi dalle docenti Tiziana Bonin, Paola Collatin, Maria Elena Laguzzi, Cristina Lordi e Anna Maria Pasqualotto.

Per tutto l’anno, i ragazzi del laboratorio teatrale hanno lavorato alla stesura del copione e all’interpretazione dei personaggi creati da loro, mentre i ragazzi della danza, hip hop e country, e del canto hanno preparato coreografie originali e canzoni per raccontare la storia dello spettacolo “Oltre le apparenze?”.

Il progetto Emozionarte permette agli studenti della scuola di creare, in piena autonomia e con spirito di collaborazione, un prodotto originale, in cui possano raccontare se stessi e dare una forma artistica alla propria percezione del mondo. Il progetto ha infatti finalità inclusive, formative e utilizza il linguaggio della creatività per consentire ai ragazzi di esprimersi al di fuori della attività didattiche curricolari negli spazi della scuola oltre l'orario delle lezioni.

La scuola diventa dunque luogo di cultura che si apre anche nei pomeriggi e favorisce un’ aggregazione produttiva e di valore. Si analizzano in gruppo le idee, si impara a comunicare, a scrivere, a rispettare le regole, a progettare e a realizzare degli obiettivi.

Da sottolineare la tendenza degli ex allievi, ormai diplomati, a voler ritornare a far parte della squadra per donare tempo e competenze agli altri e respirare la positiva aria del progetto. L’attività è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, è rivolta a tutti gli indirizzi della scuola e finanziata con i fondi ordinari e di istituto.