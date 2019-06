Marcelo Burlon e Moncler: sportività ed eleganza per tutti

Burlon, eleganza e sportività.

La primavera seppur in ritardo sembra essere arrivata e ben presto lascerà posto alla più calda stagione estiva e la moda segue di pari passo questo susseguirsi di belle stagioni. L’idea di cambiare vestiario sembra non appartenere solo alle donne di casa ma abbraccia anche tutti coloro che hanno voglia di dare un nuovo look a sé stessi, sfruttando magari prodotti di alto livello che si presentano in questa primavera – estate del 2019.

Guarda qui ad esempio e potrai notare la grande varietà di quantità e qualità offerta da Marcelo Burlon, un marchio che accosta il suo nome a Milano e che già da tempo è sinonimo di prodotti adatti a ciascuno, dapprima per collezione uomo e successivamente donna. Ma non solo: infatti il suo brand caratterizza la moda dei più piccoli e diversi accessori. T-shirt, pantaloni, giubbotti, intimo, molte fantasie e altrettanti disegni per l’uomo in cui si uniscono uno stile elegante ed uno sportivo per una felice convivenza a vantaggio della comodità e della bellezza.

Non da meno sono gli accessori riservati al sesso maschile, dagli orologi ai foulard, dai gioielli ai copricapo, dai berretti agli occhiali da sole. Insomma, un’ampia scelta che può davvero soddisfare tutti. Le donne allo stesso tempo avranno modo di scegliere tra i vari prodotti che Burlon dedica a loro: abbigliamento con camicie, bluse, felpe, giacche, leggins, pantaloni, lingerie. Ma una donna, si sa, si esalta nella scelta degli accessori e così ecco copricapi ed occhiali adatti al gentil sesso. I bambini non rimangono esclusi, visitando lo store è possibile trovare il giusto prodotto tra i tanti disponibili.

La classe Monclar.

Se vogliamo rimanere entro i confini di Milano, ma solo come punto di partenza, allora non possiamo non citare un’altra firma importantissima per la moda italiana ed internazionale, cioè quella di Moncler. Questa importantissima e storica azienda tessile (Moncler è l’acronimo della città in cui venne fondata, Monestier de Clermont), tra l’èlite dell’abbigliamento e del tessile, nata in Francia alla metà del secolo scorso e che fu acquistata dall’imprenditore Remo Ruffini nel 2003 che spostò la sede principale proprio a Milano, è sinonimo di eleganza e di made in Italy. Guardando qui si avrà la possibilità di entrare più da vicino in quello che è il lavoro e soprattutto il tipo e varietà di prodotto che viene proposto ai clienti. Le donne hanno grande scelta nell’abbigliamento, ovviamente, ma di grandissima classe risultano anche essere gli accessori in tipico tocco Moncler. L’uomo non è da meno, così come la sezione riservata ai bambini. Qui tutto è curato nei minimi particolari e anche l’oggetto più piccolo, si vedano ad esempio gli accessori come i coloratissimi portachiavi, ha una forte impronta della casa produttrice. Non manca di certo poi la parte dedicata ai saldi e quella riservata all’outlet. Marcelo Burlon e Moncler, due grandi firme unite dal fatto di caratterizzare la moda del momento e di saper catturare i gusti di tutti coloro che da anni le scelgono.