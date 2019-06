Conférence physicien Cnr sur réchauffement planétaire

La salle des conférence de la bibliothèque régionale d'Aoste, au lendemain de la Journée mondiale de l'environnement, accueillera le jeudi 6 juin à 21 heures, une rencontre avec le physicien du climat du CNR de Rome, Antonello Pasini, dont le yjème sera Changements climatiques: causes et impacts du réchauffement planétaire.



Les effets des changements climatiques commencent à se faire sentir, les phénomènes météorologiques extrêmes liés à ces changements causent partout des dégâts considérables: vagues de chaleur sans précédent, sécheresses, ouragans et tornades, même dans des zones peu touchées par des phénomènes de cette ampleur. L'étude des causes du changement climatique et de son impact sur les populations - contraintes à migrations massives - l'approfondissement du lien entre environnement et bien-être constituent les objets sur lesquels est concentrée l'activité professionnelle de Pasini.



La conférence est organisée dans le cadre de l'initiative BiblioRencontres, organisée par le système de bibliothèques régional et consacrée cette année aux thèmes scientifiques, en hommage au 500e anniversaire de la mort de Leonardo Da Vinci, promue par le l'assessorat du tourisme, des sports, du commerce, de l'agriculture et des biens culturels.