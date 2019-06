'Canapa Insieme' con il Soroptimist VdA

Nuovo appuntamento con il Soroptimist International Club Valle d’Aosta per la premiazione del Concorso di idee “Canapa insieme”: venerdì 7 giugno alle ore 17 presso il bar Ad Forum di Aosta.

Un settore tradizionale, quello della lavorazione della canapa, curato da donne che ricreano e ripropongono manifatture antiche della loro terra. Un settore però che, proprio perché di nicchia, risente della crisi economica che ha colpito il settore tessile. La tela di canapa, tessuta su telai manuali in legno dalla Cooperativa femminile "Lou Dzeut” è infatti un prodotto caratteristico dell’antica tradizione artigiana della Valle di Champorcher che ne ha fatto un tratto caratterizzante della locale comunità.

Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di questo tessuto di canapa, nei mesi scorsi è stato lanciato dal Soroptimist Club Valle d’Aosta un concorso di idee per rivitalizzare questa area e sollecitare l’interesse del mercato moderno verso l’artigianato tipico. Si è voluto nel contempo creare anche un’occasione di incontro tra artigiani, designer, addetti del settore tessile, in un contesto nazionale e internazionale, per fare rete e per far conoscere le tipicità artigianali locali. La risposta è stata la presentazione di 10 proposte che una Giuria (composta da 5 membri , due del Soroptimist, uno della Cooperativa e altri due da professionisti nell’ambito marketing tessile) ha attentamente esaminato e vagliato, sulla base di alcuni parametri quali la ricerca, la qualità estetica, la tecnica, l’originalità, la realizzabilità e commercializzazione del prodotto finito.

Quattro i premi assegnati sulla base dei risultati raggiunti risultati di grande interesse e frutto di approfondita analisi. Il primo premio è stato assegnato a “Chanvre d’ enfant” di Ilaria Perversi che - giocando sulla terminologia che accomuna “camera e canapa” - ha disegnato una collezione destinata ai più piccoli. Il secondo, attribuito a Elena Burgio, coniuga insieme tradizione rustica ed eleganza con dettagli di preziosi ricami che illuminano una abat-jour e una tovaglietta. Il terzo premio contempla una linea di oggetti (tappeto, asciugamani, arazzo, lampada) disegnati da Lorenza Martello ed ispirati alla valle di Champorcher. Chiude infine il Premio speciale dell’azienda Valgrisa, aggiudicato a Luca Brazzale, per una inedita lampada che unisce legno e tessuto di canapa.