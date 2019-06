Sindacati preoccupati chiedono 'responsabilità' a chi dovrà decidere le sorti del Casino

Un richiamo al "senso di responsabilità" è rivolto dalle segreterie dei sindacati Cisl, Savt, Cgil, Snalc, Ugl e Uil a "tutti gli attori che nelle prossime settimane saranno chiamati, ognuno per quanto di propria competenza, ad azioni determinanti per la sopravvivenza del Casino de la Vallée spa". In una i sindacati sostengono che "siamo arrivati ormai nella fase cruciale e decisiva per le sorti del Casino" e in questi ultimi giorni "si sono susseguite una serie di notizie che hanno sicuramente creato grande preoccupazione per il futuro dell'azienda e per quello delle persone che ancora vi operano".

Per le sigle regionali "sarebbe folle e molto grave che dopo tutto il lavoro e i sacrifici fatti, sopratutto dai lavoratori, per tentare di risanare i conti aziendali, si mettesse a rischio la sopravvivenza dell'azienda a causa di altre dinamiche. É bene ricordare che nel giro di pochi anni il costo del personale è stato drasticamente abbattuto, passando da circa 60 milioni a poco meno di 30, con il dimezzamento delle persone che operano in azienda. Tutto questo a seguito delle procedure di licenziamento collettivo e dei tagli importanti, sia economici che normativi, subiti dai lavoratori". Oltretutto, prosegue la nota, "nel 2019 gli introiti sono in netta crescita rispetto all'anno precedente, fattore che, associato appunto alla forte riduzione dei costi, permette all'azienda di guardare al futuro con maggiore fiducia".

Alla luce di quanto sopra le organizzazioni sindacali lanciano "un appello di grande responsabilità al management aziendale, ai rappresentanti della proprietà, al commissario, ai giudici e ai creditori affinché ognuno di loro faccia quanto in suo potere per garantire la sopravvivenza e il futuro della Casinò de la Vallée Spa".