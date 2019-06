Per lo sviluppo turistico la Valle studia il 'modello Alto Adige'

'Imparare dal Trentino': è questa una delle espressioni più 'classiche' in Valle d'Aosta quando si parla di modelli turistici montani dai quali prendere esempio. Ed esportare in Valle d'Aosta il modello di management turistico del territorio e delle sue risorse. E' proprio l'obiettivo della collaborazione avviata fra la Provincia di Bolzano e la Regione. Il primo passo di questa collaborazione è stato mosso in occasione della visita in Alto Adige da parte di una delegazione della Valle d'Aosta guidata da Laurent Viérin, assessore regionale al Turismo, che ha incontrato il suo omologo altoatesino Arnold Schuler.



Il gruppo valdostano composto da Gabriella Morelli, direttrice dell'ufficio regionale del turismo, Davide Vuillermoz, presidente di Pila Spa, società degli impianti di risalita del comprensorio sciistico di Pila, Marco Albarello, ex olimpionico di fondo ed esperto di grandi eventi sportivi in Valle d'Aosta è stato accolto dall'assessore e dal suo capo Dipartimento Klaus Unterweger.



"Lo scambio di idee e di buone pratiche tra regioni e province autonome è fondamentale, poiché siamo chiamati a gestire realtà e sfide simili" ha dichiarato l'assessore Schuler in occasione della visita. Particolare interesse la delegazione l'ha riservato allo sviluppo degli impianti funiviari in Alto Adige e del loro utilizzo anche come sistema di mobilità sostenibile per limitare il traffico veicolare sulle strade.

In tema di turismo l'assessore Viérin ha espresso interesse per l'attività di marketing turistico dell'Idm Alto Adige, dando inizio a una collaborazione fra i due territori che mira alla nascita anche in Val d'Aosta di una società per il management turistico simile a quella altoatesina e allo scambio di buone pratiche per l'organizzazione dei grandi eventi e, non da ultimo, per la gestione dell'agricoltura di montagna.