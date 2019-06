Le chiavi del successo per i giovani talentuosi

"Il passaggio generazionale è un momento chiave per le aziende, poiché può garantire una continuità di successo all impresa familiare, oppure può determinare un impoverimento delle competenze e delle relazioni aziendali con il territorio di riferimento. Nel passaggio del testimone tra generazioni si trasferiscono, infatti, anche valori intangibili come il know-how, le conoscenze, le esperienze e i contatti". Giancarlo Giachino presidente di Confindustria VdA spiega le ragioni per le quali il 10 giugno 2019 Confindustria Valle d'Aosta e ADAVA, con il Patrocinio di BCC Valdostana e AIDP Piemonte e Valle d’Aosta, hanno organizzato un Convegno dal titolo “Generazioni a confronto: le chiavi del successo”.

Il programma prevede, oltre ai saluti di rito, l’intervento a cura di Alessio Cini e Luigi Guarise – Consiglieri AIDP Piemonte e Valle d’Aosta - “AIDP: Impresa e Risorse umane unite nell’affrontare il cambiamento ed il passaggio generazionale”, due tavole rotonde “Vincere la sfida del passaggio generazionale” e “Il futuro inizia oggi” ed in conclusione l’intervento a cura di Michelino Gentili – Responsabile risparmio gestito BCC Valdostana -“Passaggio di testimone: tutela dei patrimoni e sostegno agli investimenti sul territorio valdostano”.

Si tratta di un incontro di confronto sul tema del passaggio generazionale rivolto a imprenditori genitori e figli, manager, consulenti e formatori con l’obiettivo di presentare buone pratiche e di discutere delle alternative in campo.

Ogni generazione elabora e agisce valori specifici, credenze, convinzioni, cultura, filosofia di vita, capacità e competenze a seconda del periodo storico-sociale e tecnologico che respira e vive negli anni della crescita giovanile. Questo modo di vedere il mondo, generalmente parlando, e con le dovute differenze, é quello che ogni generazione porta nella vita e nel posto di lavoro.

Il convegno si terrà lunedì 10 giugno 2019 dalle ore 17.45 presso la Sala Convegni BCC Valdostana, viale Giuseppe Garibaldi 3, in Aosta.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione QUI