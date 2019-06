Addio al commercialista aostano Adolfo Garbi

E' morto la notte scorsa Adolfo Garbi, 79 anni, commercialista valdostano titolare del centro di servizi contabili e fiscali Cofiam in regione Borgnalle ad Aosta. Un mese fa era stato colto da un infarto e in questi giorni si trovava in una clinica di riabilitazione cardiovascolare a Biella.

Conosciuto e stimato in Valle per la sua alta professionalità e la dedizione con la quale per decenni ha seguito e formato diversi giovani colleghi, Garbi fu per oltre vent'anni presidente del collegio dei revisori dei conti di Confcommercio VdA e per alcuni anni fu membro dei revisori del Comune di Aosta, oltre a ricoprire incarichi contabili in altri enti e società privati e pubblici.

Per aver svolto 32 anni di fedele attività in seno all'assocazione, nel novembre 2014 ricevette l'Aquila d'argento di Confcommercio Vda dall'allora presidente Pierantonio Genestrone.

Impegnato anche in politica, era stato consigliere comunale ad Aosta ed era membro della Commissione regionale dei garanti di Stella Alpina.