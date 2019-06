Giornata mondiale dell'ambiente: Uv, la sua tutela non ha colore politico

"La Valle d'Aosta è un territorio incredibilmente bello ma anche terribilmente fragile, bisogna quindi porre un'attenzione sempre maggiore alla sua tutela e al suo sviluppo in un'ottica sostenibile". I Consiglieri regionali del gruppo Union Valdôtaine aderiscono così alla Giornata Mondiale dell'ambiente.

"Abbiamo una sola Valle ed è per questo - aggiungono - che come gruppo UV, insieme alle altre forze politiche, abbiamo voluto lanciare, a dicembre 2018, il progetto Fossil free da realizzare entro il 2040, seguendo, da una parte, le normative europee e, dall'altra, anticipandone gli obiettivi. Da evidenziare poi come in Commissione consiliare stiamo lavorando al progetto di legge sulla mobilità sostenibile".

L'ambiente non ha colore politico, concludono i Consiglieri dell'UV, e la sua valorizzazione va attuata "trasversalmente cercando le più ampie convergenze. Riteniamo importante proseguire in questa direzione, anche perché lo sviluppo della green economy e la tutela ambientale vanno di pari passo con la crescita del territorio".