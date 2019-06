Avviato esame rendiconto generale 2018 della Regione

La seconda Commissione consiliare regionale 'Affari generali', riunitasi martedì 4 giugno, ha iniziato l'esame del disegno di legge che contiene il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, nominando quale relatore il proprio Presidente Pierluigi Marquis (SA) e audendo l'assessore alle finanze Renzo Testolin (Uv).

Il provvedimento, presentato dalla Giunta regionale il 14 maggio scorso, si compone di sei articoli e di tre allegati.

"Le entrate accertate al netto delle partite di giro sono pari a 1.348 milioni di euro, mentre le spese impegnate al netto delle partite di giro ammontano a 1.231 milioni di euro - spiega Marquis - come ci è stato riferito in Commissione dall'assessore Testolin, le entrate correnti rappresentano il 96% delle entrate e sono pari a 1.301 milioni; la percentuale di riscossioni rispetto agli accertamenti finali è del 92%".

"I pagamenti in competenza risultano essere del 92,4% e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è di 3,02, il che significa che mediamente le fatture sono pagate con 3 giorni di anticipo rispetto alla scadenza". Da evidenziare poi, per il presidente-relatore, che "il contributo al risanamento della finanza pubblica, trattenuto dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione, per l’anno 2018 è stato di 194,7 milioni di euro".