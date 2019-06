Perizia geologica per la frana in Val Ferret in cui morirono i coniugi Mattioli

Una perizia geologica a carattere probatorio è stata disposta dal gip di Aosta Giuseppe Colazingari nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose relativa alla colata detritica del 7 agosto 2018 in Val Ferret, che causò la morte dei coniugi milanesi Vincenzo Mattioli, di 71 anni e Barbara Gulizia (70). Il geologo Elisabetta Drigo, incaricato il 31 maggio, ha 90 giorni per accertare cause e dinamica dell'evento oltre ad eventuali omissioni e negligenze da parte del sindaco Stefano Miserocchi, unico indagato, o di altre persone. La perizia è stata richiesta dal pm Eugenia Menichetti, titolare delle indagini.

Miserocchi, assistito dall'avvocato Corrado Bellora, ha nominato come proprio consulente Maurizio Rosso, docente al politecnico di Torino di meccanica dei fluidi. La prossima udienza è in calendario a ottobre.



I coniugi erano rimasti bloccati in auto vicino al ponte per il sentiero del rifugio Bertone: il veicolo era poi stato travolto dalle rocce e dal fango.