Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per martedì 4 giugno in Valle d'Aosta:

AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 09:00



Riunione della seconda Commissione Affari generali per



nominare il relatore del ddl che contiene il rendiconto



generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per



l'attività di verifica dei lavori di ristrutturazione alla



Casa da gioco e degli appalti di servizi esternalizzati.



- AOSTA - Comando Gruppo Carabinieri ore 10:00



Conferenza stampa del comandante del Gruppo Emanuele Caminada



di presentazione dei dati annuali dell’Arma della Valle



d’Aosta in vista della cerimonia del 205° anniversario di



Fondazione della nostra Istituzione.



- AOSTA - Assessorato Sanità, v. De Tillier ore 14:30



Conferenza stampa sul tema dello 'stato di salute' della



sanità valdostana.



- AOSTA - Teatro Splendor ore 16:00



Spettacolo di fine anno degli alunni dell’Istituzione



scolastica E. Martinet.



- AOSTA - Asiva ore 18:00



Riunione del Consiglio direttivo Asiva con all'odg tra i vari



argomenti l’approvazione delle squadre regionali della



stagione agonistica 2019/2020.



- ST-CHRISTOPHE-Sorreley/Champaon, Forno Prou-Barbelleun 20:30



Incontro con la popolazione per illustrare lo stato di



avanzamento del programma di consiliatura e annunciare le



ultime iniziative.



- AOSTA - Csv ore 20:30



Inizia il corso di introduzione allo studio dei funghi, a



cura dell'Associazione micologica valdostana.



- DONNAS

47° Raduno delle Bande Musicali Valdostane.