Cittadella in musica, una settimana “sonora” da Einaudi al rockabilly

Riparte all’insegna della grande musica la settimana di appuntamenti in Cittadella dei Giovani. Sabato 15 giugno sarà protagonista assoluto il pianoforte, grazie al giovane pianista valdostano Fosco Zambon – già parte del duo “Water in Us”, in solitaria in questa serata – a rendere omaggio al grande musicista Ludovico Einaudi.

La serata-tributo al compositore e pianista torinese prenderà il “via” alle 21. Martedì 18 giugno, alle 18, Cittadella torna ad ospitare lo spettacolo – che unisce teatro e sociale – “Pourqoui pas? Ipotesi per una GENESI intelligente – Azione teatrale disassata” per la regia di Andrea Damarco e organizzato dal CEA, il Centro Educativo Assistenziale di Gressan.

Mercoledì 19, invece, spazio all’ultimo appuntamento con “Cittadella Live!”, la serie di concerti nel cortile della struttura con i gruppi valdostani. A partire dalle 18,30 il palco sarà tutto per l’energia del “rockabilly” di Frank & The Cool Cats, il quartetto formato da Frank (voce), Antonio (batteria), Zaffo (chitarra) e Laura (basso).