Crollo dei furti in casa ma aumentano truffe agli anziani e raggiri online

Se è vero com'è vero che sono calati i reati in generale e soprattutto i furti in casa, in Valle risultano aumentate le truffe a danno degli anziani e soprattutto quelle via internet.

Il dato è emerso oggi durante la conferenza stampa organizzata dal tenente colonnello Emanuele Caminada, comandante del Grupo carabinieri Valle d'Aosta, per illustrare l'attività territoriale dell'Arma negli ultimi 12 mesi.

In particolare, da maggio 2018 a maggio 2019 il calo dei furti in abitazione è stato del 43% (da 376 a 215), le truffe agli anziani sono salite a 7 rispetto alle 5 dello stesso periodo precedente, mentre invece le truffe online sono aumentate di oltre il 50%, con 344 denunciate e 78 scoperte.

Importante anche il dato del lavoro nero: su 419 dipendenti di varie aziende controllati, 91 sono risultati irregolari e 36 'in nero'.

Per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti, sono state denunciate 15 persone di cui 10 arrestate; 97 (di cui il 24% minorenni) sono state segnalate come consumatori alla Prefettura e sono stati sequestrati 7,5 chili di droga.