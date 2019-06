La ricetta di Rete Civica per cancellare i traditori elettorali dal Consiglio Valle; elezione diretta della Giunta

Andare tutti a casa o cambiare sistema? E' la domanda che Rete Civica pone al Consiglio Valle e alla Valle d'Aosta dopo aver constato che nella legislatura 2013-2018 in Consiglio regionale ci sono state 5 maggioranze, 3 Presidenti di Giunta e ben 20 consiglieri che si sono avvicendati nelle cariche di governo.

Nell'attuale legislatura 2018-2023 , come si legge in una nota del gruppo - ci sono già state, in meno di un anno, 2 maggioranze e 2 Presidenti di Giunta e ben 12 consiglieri che si sono avvicendati nella cariche di governo. Inoltre la seconda maggioranza è già in crisi tanto che si parla di scioglimento anticipato del Consiglio e nuove elezioni.

"La situazione di evidente e grave degrado politico- spiegano i consiglieri Chiara Minelli e Alberto Bertin - provoca inefficienza amministrativa, impedisce una programmazione dell'azione di governo, non consente di utilizzare in modo adeguato le importanti competenze e risorse della Regione Autonoma".

Per rete civica "è una crisi in cui rilevante è il ruolo di un sistema elettorale ed istituzionale che non garantisce stabilità di governo e continuità amministrativa". E' dunque necessario "cambiare le regole, per questo Rete Civica ha elaborato una proposta di radicale modificazione del sistema in modo da dare un potere decisionale diretto agli elettori ed avere maggioranze e Giunte che durano una intera legislatura2.

La proposta sarà illustrata domani. Nella sostanza Rete Civica propone l'elezione diretta del Presidente della Giunta e della Giunta Stessa "per dare potere decisionale agli elettori" e per evitare che la degenerazione politica e l'irresponsabili dei sempre più numerosi traditori elettorali immobilizzino la Petite Patrie.