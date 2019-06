La romana Modostudio ha vinto il concorso per la riqualificazione di Aosta est

Con il sostegno degli Ordini degli architetti e degli ingegneri valdostani, si è concluso il 10 maggio (ma se ne è avuta notizia solo oggi), con la proclamazione del vincitore ovvero Modostudio di Roma, il concorso di progettazione in due gradi bandito dalla Regione con tema la riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica di 'Aosta est. La zona comprende il teatro romano, l’area utilizzata per gli spettacoli estivi e per il MarchéVertNoel e la Tour Fromage.

"Si è trattato di un articolato percorso - si legge in una nota dell'Ordine degli architetti - che ha visto coinvolti, oltre alla Regione, il nostro Ordine, quello degli Ingegneri della Valle d'Aosta e il Consiglio Nazionale degli Architetti e che ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere il progetto di fattibilità tecnico-economica di un’area così complessa in soli 149 giorni dalla pubblicazione del bando alla proclamazione della graduatoria, con un giorno di anticipo rispetto al calendario di concorso".

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri "si sono molto battuti per fare in modo che il concorso di progettazione possa diventare lo strumento principale per l'affidamento dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche come peraltro prescritto dal Codice dei Contratti pubblici".

Significa cioè che le pubbliche amministrazioni pubblicano un concorso, auspicabilmente in due gradi, al quale possono partecipare tutti i progettisti qualificati a farlo, richiedendo ai partecipanti uno sforzo limitato nella esposizione delle proprie idee progettuali che devono ricalcare fedelmente le richieste formulate dall’amministrazione in un documento definito “Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)”.

L’amministrazione di concerto con gli altri enti (Ordine e Consiglio Nazionale degli Architetti) definisce la composizione della giuria che deve essere competente, autorevole e palese, ossia dichiarata in fase di bando. La Giuria individua un numero ridotto di proposte progettuali (5/6) che ritiene meritevoli di procedere al secondo grado dove è richiesto un approfondimento progettuale e tra questi progetti sceglie il vincitore. Il concorso è completamente anonimo.

"È interessante evidenziare - prosegue la nota stampa - che tutta la procedura del concorso è governata per mezzo di una piattaforma digitale che garantisce la correttezza procedurale e il completo anonimato dei partecipanti e soprattutto, essendo la trasmissione degli elaborati e dei requisiti di partecipazione completamente digitali, favorisce l’attuale tendenza alla 'smaterializzazione dei processi' garantendo una consistente velocizzazione del procedimento, una agevolazione del lavoro della Commissione giudicatrice, oltre a un minore consumo di carta e minori costi di copia".

"Il grande pregio del concorso di progettazione - si legge ancora - è l’acquisizione da parte delle amministrazioni di un cospicuo numero di progetti e quindi la possibilità di individuare in modo reale la migliore soluzione progettuale agli indirizzi richiesti".

Nel caso del concorso di Aosta est sono pervenuti alla Regione ben 29 progetti al 1° grado; sono stati individuati cinque progetti approfonditi al 2° grado; sono state effettuate tre menzioni tra i progetti non ammessi al 2° grado i cui progettisti possono avere dalla pubblica amministrazione la certificazione di “buona esecuzione” da potere esporre nel proprio curriculum professionale.

Il quarto e quinto classificato sono due giovani di 30 e 35 anni: ciò dimostra la possibilità anche per i giovani professionisti di potere partecipare e magari arrivare a vincere concorsi importanti attraverso la propria capacità compositiva e progettuale e di proseguire la carriera professionale che hanno intrapreso in modo davvero importante.

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri esprimono "una decisa soddisfazione per la procedura di questo concorso che prevede la valorizzazione e la qualificazione di una parte fondamentale sotto il profilo storico, culturale, paesaggistico e di conseguenza turistico della città di Aosta e di tutta la regione"; gli Ordini esprimono favore "verso il concorso quale strumento di forte trasparenza e di promozione della cultura del progetto, oltre che strumento di conoscenza per l’individuazione della migliore soluzione alle esigenze delle comunità: il concorso non rallenta le procedure di assegnazione degli incarichi di progettazione, anzi velocizza il procedimento e garantisce certezza di risultato".