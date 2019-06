Un succès la 69ème édition chant choral et danses folk

La 69ème edition des Floralies vocales vient de se terminer dans l'après-midi sur la place Chanoux d'Aoste où les choeurs et les groupes folkloriques se sont produits en donnant l'au-revoir à l'année prochaine. L'assesseur Laurent Viérin a exprimé sa "pleine satisfaction pour cette semaine intense et riche d'émotions, pour la bonne participation du public, ainsi que pour la qualité croissante des choeurs" et remercie "tous les choeurs et les groupes folkloriques pour leur engagement et les membres du Jury pour leur travail".



Cette édition a vu la participation de quatre choeurs scolaires, cinq d'enfants, cinq de jeunes et 24 d'adultes, soit 1140 choristes au total, ainsi que de 18 groupes folkloriques, réunissant 381 membres.



Et l'assesseur de souligner "ce sont des chiffres révélateurs du fait que, depuis plusieurs années, ce secteur est en bonne santé, comme le démontre le nombre des jeunes qui découvrent le monde du chant choral et des groupes folkloriques. Les choeurs scolaires, notamment, sont un excellent moyen de promotion de la culture du chant, qui ouvre les yeux de nombreux élèves sur une réalité profondément enracinée dans notre culture. Et chaque année, l'assemblée de chant choral nous permet d'apprécier l'évolution des différentes formations, grâce à ce rendez-vous qui fait partie intégrante de la culture valdôtaine".