A Sarre i 'pomeriggi in compagnia' per gli anziani e non solo

'Pomeriggi in compagnia' è la nuova iniziativa del comune di Sarre che sta riscuotendo molto successo.

La kermesse prevede appuntamenti " per passare insieme dei piacevoli pomeriggi chiacchierando, giocando e soprattutto per stare insieme", si legge in una nota dell'Amministrazione - con la primavera si torna nella sede originaria, l'edificio della ex scuola Octave Bérard, a Chesallet. Questa iniziativa, pensata inizialmente per facilitare l'incontro fra persone anziane che potrebbero sentirsi sole, diventa un'occasione di incontro intergenerazionale. Una occasione per stare insieme in allegria. Tutti sono i benvenuti".

I pomeriggi si svolgeranno nelle giornate di domenica, dalle ore 15 alle ore 18, a Chesallet presso la ex scuola Octave Bérard, nelle seguenti date: 16 e 30 giugno e 14 e 28 luglio.