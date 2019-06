Incrementati per l'estate i servizi trasporto pubblico nelle vallate

Occorre potenziare il trasporto pubblico in vista dell'imminente stagione estiva. In questo senso la Giunta regionale ha autorizzato la società di autotrasporti Savda spa a intensificare il servizio sull'autolinea Aosta/Courmayeur per il periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 2019 per una spesa pari a 147 mila 558 euro.

Il potenziamento della linea viene attivato, regolarmente ogni sei mesi, per sopperire alla sospensione dell'esercizio ferroviario sulla tratta Aosta/Pré-Saint-Didier, in attesa delle valutazioni che saranno effettuate al riguardo nell'ambito del nuovo Piano regionale dei trasporti.

La Giunta ha anche autorizzato le aziende di trasporto pubblico locale all’esercizio dei servizi turistici estivi nelle seguenti località: Valtournenche, Saint-Barthélemy, Valle d'Ayas, Valle di Gressoney, Courmayeur, La Thuile, Valsavarenche, Valle di Cogne, Saint-Rhemy-en-Bosses e Ollomont, per un importo totale a carico della Regione di circa 300 mila euro.