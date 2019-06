Se qualcuno stacca la spina alla maggioranza Rete Civica potrebbe riattaccarla subito

"Il governo va avanti, lavoriamo sui tanti dossier in tavolo primo fra tutti quello sul bilancio del Casino in approvazione venerdì prossimo".

Così alle 8,30 di questa mattina il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, mentre alla stessa ora Claudio Restano, che con Fosson ha fondato il PnV, ha annunciato una conferenza stampa fissata per le 11,30 durante la quale annuncerà il suo allontanamento dall'attuale maggioranza Uv-Uvp-PnV-Alliance Valdotaine e la costituzione, evidentemente, di un nuovo gruppo consiliare. Restano afferma di aver accettato la coalizione per un 'governo di scopo' ma, alla luce delle recenti dichiarazioni di Alliance che parla di "Giunta nata per dare governabilità e per contrastare la deriva sovranista e fascista che minaccia anche la Valle", oggi non è più disposto a rimanere in maggioranza e assieme a un nutrito gruppo di 'dissidenti' PnV ha deciso di "staccare la spina".

Ha anche detto che "tanto un rincalzo Fosson lo trova" e tale rincalzo potrebbe essere la Rete Civica dei consiglieri Chiara Minelli e Alberto Bertin, che fino ad oggi non hanno mai ammesso di voler entrare in maggioranza ma sicuramente temono l'avanzata della Lega e potrebbero anche dare un appoggio esterno al Governo Fosson per evitarne la caduta. Tutto sarà più chiaro, probabilmente, dopo mezzogiorno di oggi.