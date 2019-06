Parte l’edizione 2019 della rassegna musicale Musicastelle Outdoor

Organizzata dall’Office régional du Tourisme, la manifestazione si svolgerà dal 22 giugno al 14 luglio per quattro week-end consecutivi, in quattro località con un numero complessivo di otto concerti.

Per la prima volta, quest’anno gli appuntamenti raddoppiano per poter regalare ai turisti che sceglieranno le quattro località selezionate un intero week-end di musica in Valle d’Aosta.

I concerti, sempre gratuiti, si svolgeranno uno il sabato e l’altro la domenica alle ore 15.00 con la nota formula acustica e outdoor, a stretto contatto con la natura, senza sedie per il pubblico né palco per l’artista. Solo musica e natura, che si fondono in un’esperienza di sintesi.

Musicastelle Outdoor è un evento che ha a cuore il rispetto dell’ambiente e promuove l’ecosostenibilità: utilizza il car pooling per raggiungere i concerti e ricorda di portare a valle con te i tuoi rifiuti!

Radio Italia sarà il media partner dell’evento.

IL PROGRAMMA

Considerata la particolarità delle location e le limitazioni di accesso di alcune di esse (in particolare Chamois in ragione della portata oraria limitata della funivia) è consigliato informarsi preventivamente sul sito per conoscere tempistiche, modalità e priorità di accesso (è possibile anche un obbligo di prenotazione) per evitare criticità di tipo logistico e di sicurezza. In caso di maltempo sono previste delle location al coperto di back up.

Musicastelle Outdoor è un evento che ha a cuore il rispetto dell’ambiente e promuove l’ecosostenibilità: utilizza il car pooling per raggiungere i concerti e ricordati di portare a valle con te i tuoi rifiuti!