La Fiera del Baratto dei libri arriva a Pont-St-Martin domenica 9 giugno

Sempre impegnata nella programmazione di iniziative culturali, la Commissione di gestione della Biblioteca M. Capra di Pont Saint-Martin organizza per domenica 9 giugno ai giardini pubblici di Ponte la settima edizione della Fiera del Baratto di Libri.

La Fiera si aprirà alle ore 14; durante la manifestazione nel più puro spirito del 'Bookcrossing' chiunque partecipi portando un libro può scambiarlo con un altro; chi intende scambiare più di 10 libri contattando la segreteria della Biblioteca potrà ottenere uno spazio per l’autogestione dello scambio. Inoltre, chi vuole mettere disposizione dei libri da offrire e far “viaggiare” può portarli in Biblioteca nei consueti orari di apertura.

Alle ore 17 lo spettacolo teatrale per ragazzi 'Pourquoi pas? Ipotesi per una genesi intelligente' - Laboratorio teatrale di Andrea Damarco per e con il CEA di Gressan.