A Morgex torna la Toupie Gourmanda alla scoperta dei grandi Blanc

Torna a Morgex domenica 21 luglio La Tòupie Gourmanda-La Pergola Golosa con un nuovo percorso e nuove casette tra le vigne e nuove proposte dello chef Agostino Buillas.

La Toupie Gourmanda è un itinerario enogastronomico fra le vigne più alte d'Europa, una festa che celebra il territorio ai piedi del Monte Bianco e che unisce i vari produttori di Blanc de Morgex et La Salle e lo chef stellato Agostino Buillas.

Le novità dell'edizione 2019 sono numerose, a partire da un nuovo percorso, nuovi piatti e abbinamenti e un aperitivo a sorpresa.

E' previsto anche Lo Marcià de la Tòupie, il mercato della pergola, dove si potranno acquistare vini, formaggi, salumi, pane nero, dolci e tutti i prodotti degustati durante il percorso. I visitatori procederanno di tappa in tappa, dall'aperitivo al dolce, attraverso le caratteristiche casette in pietra che generazioni di vignerons hanno utilizzato per organizzare il lavoro, come magazzino o alloggio temporaneo e per conservare l'acqua piovana utilizzata per i trattamenti della vigna o per l'irrigazione.

Ogni casetta ospiterà uno dei produttori di vino del territorio (Piero Brunet, Cave Mont Blanc, Carlo Celegato, Ermes Pavese, Albert Vevey, Marziano Vevey) e in ogni casetta sarà distribuita una particolare pietanza. I partecipanti saranno divisi in gruppi che partiranno a scaglioni, il primo alle 10.

Il 'tour' durerà circa tre ore con vari momenti di animazione.