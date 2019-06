Restano lascia la maggioranza, Presidente Fosson chiede 'atto di responsabilità' al Consiglio Valle

"Provo umano dispiacere per la scelta di Claudio Restano di abbandonare la maggioranza regionale, scelta che considero irresponsabile. Il governo della Valle però deve andare avanti, abbiamo scadenze importanti e uno stallo non è pensabile; per questo mi appello al senso di responsabilità del Consiglio regionale". Questo il commento del Presidente della Giunta, Antonio Fosson, all'annuncio del consigliere regionale Claudio Restano di aver abbandonato la maggioranza regionale e il PnV che insieme a Fosson aveva contribuito a fondare. La preoccupazione di Fosson è fondata perchè senza l'appoggio di Restano la Giunta non ha più i numeri per governare.

Il Presidente non nega di rivolgersi soprattutto alla Rete Civica dei consiglieri Chiara Minelli e Alberto Bertin, che fino ad oggi non hanno mai ammesso di voler entrare in maggioranza ma sicuramente temono l'avanzata della Lega e potrebbero anche dare un appoggio esterno al Governo Fosson per evitarne la caduta.

Claudio Restano ha ufficializzato lo 'stacco della spina' oggi, durante una conferenza stampa in cui si è presentato con al fianco i consiglieri comunali Luca Zuccolotto e Vincenzo Caminiti.

"La mia esperienza nella maggioranza è terminata quando ho capito che la Giunta regionale nata come governo di scopo ha voluto trasformarsi in giunta di governo vero e proprio basata su proclami di antifascismo e antisovranismo di cui non comprendo la necessità se non quella di ribadire di essere smaccatamente a sinistra", ha detto il consigliere ormai ex PnV.

"Con una grossa componente di Pnv abbiamo deciso di entrare nella minoranza e sono disposto sin da subito a firmare le dimissioni da consigliere regionale per andare a elezioni".

Annunciando la nascita di un nuovo 'progetto politico' e precisando di collocarsi a centrodestra ma non sotto i simboli di Lega, Mouv' o Front Valdotain, Restano ha aggiunto: "Noi guardiamo al futuro vogliamo tornare a far sognare i valdostani ma questa maggioranza non ci fa più sognare, anzi ci fa scendere le lacrime, ripiegata sterlimente su se stessa".

Vincenzo Caminiti e Luca Zuccolotto dal canto loro hanno assicurato di essere "convinti del percorso proposto da Restano per ridare presto stabilità e governabilità alla Regione e al Comune di Aosta".