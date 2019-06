Migliaia di pensionati in piazza a Roma. Furlan: "Meritano piu’ rispetto dal Governo e dalla politica"

“I pensionati italiani meritano più rispetto e considerazione da questo governo ed in generale dalla classe politica. Sono persone che hanno dato tanto al nostro paese in termini di lavoro, professionalità, innovazione, cultura, ma anche di sacrifici e di assistenza ai nostri figli e nipoti”. E’ quanto sottolinea oggi in un intervento sul quotidiano “Avvenire” la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan sulla manifestazione di oggi dei sindacati dei pensionati a Piazza San Giovanni.

E’ una protesta del tutto legittima ed ha il pieno sostegno delle confederazioni sindacali. "Bloccare la rivalutazione anche per assegni netti di mille e duecento euro, non rispettando gli accordi sottoscritti dai precedenti governi - spiega Vincenzo Albanese, segretario pensionati Cisl VdA - è stata una scelta iniqua e sbagliata anche dal punto di vista economico perchè significa penalizzare i consumi di milioni di persone che vivono solo di una pensione modesta. Il conguaglio che tantissimi pensionati dovranno restituire nei prossimi mesi è davvero un fatto increscioso ed inaccettabile”. Bisogna invece ricostituire il montante come base di calcolo per chi ha subito il blocco, aumentando anche la platea dei beneficiari della quattordicesima.

Migliaia i pensionati che hanno animato la manifestazione all'insegna dello slogan ‘Dateci retta’ . Dignità agli anziani e diritti ai giovani". La protesta, la prima dopo 15 anni a tenersi nello storico punto di ritrovo del movimento sindacale, ha visto arrivare nella Capitale da tutta Italia centinaia di pullman e di trenl per protestare contro il Governo, colpevole per i sindacati di "non aver fatto nulla per migliorare la condizione di vita di 16 milioni di persone anziane".