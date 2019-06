In Cittadella mercoledì proiezione e premiazione del videocontest 'Ragaciak'

Il teatro della Cittadella dei giovani di Aosta ospita mercoledì 5 giugno alle ore 18 la serata di proiezione e premiazione dei migliori videoclip e videomessaggi presentati in occasione del videocontest 'Ragaciak… per dire basta', rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni.

Il videocontest - inserito nell’intervento Sostegno e valorizzazione dei giovani – “Interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per la promozione dei giovani talenti”, cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2018 - prevede la realizzazione di videoclip o videomessaggi contro i fenomeni del bullismo/cyberbullismo e della violenza di genere, con particolare riguardo a quella sulle donne.

All’incontro pubblico, dopo i saluti dell’Assessora all’Istruzione, Chantal Certan, interverranno i componenti tecnici della Commissione giudicatrice che avranno il compito di annunciare e premiare i dieci videoclip/videomessaggi selezionati.

I migliori dieci video potranno inoltre essere selezionati per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione o di trasmissioni progresso televisive. La partecipazione è libera.