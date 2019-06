Nove nuovi Cavalieri della Repubblica in Valle d'Aosta

"La Valle d’Aosta, ancora una volta, oggi è chiamata a un forte impegno per tutelare la propria autonomia statutaria, autonomia riconosciuta dalla Costituzione quale strumento primario di affermazione di una specificità territoriale, culturale ed economica profondamente radicata nella storia della propria comunità e del proprio territorio". Lo ha detto oggi il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, durante le celebrazioni a Palazzo regionale del 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana.

"Tra i primi passi dell’Italia liberata dopo l'aprile del 1945 - ha detto Fosson - vi fu proprio il riconoscimento delle nostre peculiarità statutarie. La Repubblica che oggi festeggiamo, tra le priorità che affrontò già alla sua nascita, sancì il riconoscimento della nostra autonomia con la legge costituzionale numero 4 del 26 febbraio 1948, lo Statuto Speciale per la Valle d’Aosta". Il Presidente della Giunta ha ricordato che "il dibattito sulle autonomie che si sta svolgendo oggi per altre realtà regionali, è relativo a qualcosa di diverso: le autonomie differenziate non sono le autonomie speciali, sono qualcosa che ha a che fare prioritariamente con aspetti amministrativi, finanziari e tributari. La nostra autonomia, infatti, parte dal riconoscimento della storia e della peculiarità di un popolo alpino, un popolo di confine, un popolo che ha da sempre caratteristiche linguistiche e culturali proprie, che ha una tradizione di autogoverno che risale alla Charte des Franchises del 1191. Questo, proprio nella giornata in cui festeggiamo l’Italia repubblicana, non può e non deve essere dimenticato".

"Il mio auspicio, che corrisponde all’impegno che ho assunto insieme al Governo che ho l’onore di presiedere - ha concluso Fosson - è di dare nuovo slancio a queste affermazioni di principio, a queste idee, progetti, programmi, per una partecipazione costruttiva e condivisa. Una politica che sappia contrapporsi al dilagare di atteggiamenti meramente denigratori, privi di ogni rispetto della dignità e delle regole istituzionali. Una politica che partendo dalle peculiarità della nostra autonomia riprenda, con forza, strategie mirate e dedicate a migliorare lo sviluppo del nostro territorio".

Durante le celebrazioni del 2 Giugno sono stati insigniti nove nuovi Cavalieri della Repubblica in Valle d'Aosta. Di loro, sei sono ufficiali, sottufficiali e dirigenti delle Forze dell'ordine.

Hanno ricevuto il cavalierato della Repubblica Severino Cubeddu (Polizia di Stato), Tommaso Cundari (Carabinieri), Anna Fosson (Presidenza della Regione), Ladislao Mastella (Artigiano), Paolo Morale (Carabinieri), Maurizio Pinardi (Carabinieri), Eugenio Raimo (Carabinieri), Massimiliano Rocco (Carabinieri) e Giovanni Zara (Guardia di Finanza).

"Abbiamo un patrimonio da difendere, che appartiene a tutti i valdostani e a tutti gli italiani - ha sottolineato il Presidente Fosson rivolgendosi ai nuovi Cavalieri - un patrimonio etico e morale, ancor prima che politico, che costituisce, ancora oggi, quel flambeau che può e che deve illuminare il nostro cammino di valdostani e di cittadini italiani e europei. I cittadini che oggi ricevono per mia mano le onorificenze attribuite loro dal Capo dello Stato, hanno dato questo esempio".