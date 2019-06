Aosta: Un successo la Festa del Quartiere Cogne per dire 'no' a vandali e degrado

La festa di quartiere si è trasformata in una vera e propria 'notte bianca' (cliccare sull'immagine per avviare la gallery)

E' cominciata al mattino presto quasi come la celebrazione di un anniversario, con la Santa Messa alla quale hanno preso parte decine di residenti. Poi sono arrivate altre famiglie, alcune provenienti anche da zone diverse della città: tanti anziani, tantissimi giovani, adulti e bambini per tutta la giornata hanno giocato, riso, ballato e praticato sport; hanno seguito il concertone della banda municipale del maestro Papalia e poi, dopo un'allegra e abbondante cena 'en plein air' sono stati protagonisti di una vera e propria 'notte bianca' come nel quartiere non se ne vedevano da tanti anni.

Nelle intenzioni degli organizzatori doveva essere un successo e lo è stato, la grande Festa del Quartiere Cogne, ideata e realizzata sabato 1 giugno dell'Amministrazione comunale di Aosta con le associazioni territoriali cittadine.

"Gli abitanti del quartiere Cogne hanno accolto questa festa con un entusiasmo e una passione che ci hanno emozionato - commenta l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole - anche perchè è nata come momento aggregativo in risposta agli episodi di vandalismo e microcriminalità che negli ultimi mesi hanno interessato il quartiere e il messaggio, evidentemente, è stato recepito al di là delle nostre migliori aspettative. Ecco cosa vogliono i nostri concittadini: essere coinvolti negli eventi, farne parte attiva. Il successo di questa festa dimostra che quando si vuole si può trovare un perfetto accordo tra istituzioni e comunità ed è su questo percorso che dobbiamo insistere. Sabato 1 giugno gli aostani e l'Amministrazione insieme hanno dato una dura lezione a chi vorrebbe questa città 'spenta', annoiata, rassegnata".

Il programma delle iniziative è stato ricco e molto apprezzato: in via Vuillerminaz sono stati organizzati giochi per bambini e adulti così come nei giardinetti di via Vuillerminaz e nel campo da basket adiacente, con scivoli gonfiabili e salterelli, palloncini, truccabimbi, zucchero filato; poi tornei di carte e bocce, il tutto con animazione musicale.

Il concerto della Banda musicale di Aosta ha preceduto lo spettacolo di magia di un mago professionista. Poi la cena conviviale cui ha fatto seguito una serata danzante a ingresso libero con l'orchestra “I Summer” che ha trasformato l'area della festa in una vera e propria 'discoteca a cielo aperto'.

All'interno dell'area dei festeggiamenti è stata allestita una zona con gazebo dedicati alle associazioni presenti sul territorio, che hanno illustrato la propria attività all'interno del quartiere Cogne. Tra questi, 'gettonatissimo' anche lo spazio di 'Viva Vittoria' contro la violenza di genere.