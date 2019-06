Verso nuova gestione rifiuti 'speciali' e inerti

Tanti gli interventi programmati nella seconda riunione dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, ricostituito per il triennio 2019/2021.

"L’Osservatorio – spiega l’assessore regionale all'Ambiente, Albert Chatrian – è stato convocato, come già deciso nella precedente riunione del 3 maggio scorso, per avviare operativamente le proprie attività, che passano, innanzitutto, attraverso la formale costituzione di 4 gruppi di lavoro, per i quali è già stata fissata la prima riunione operativa, giovedì prossimo, 6 giugno".

I quattro gruppi di lavoro saranno impegnati ad operare:

- a supporto della struttura regionale competente in materia di rifiuti per quanto riguarda l’istruttoria dei Piani dei nuovi SubATO dei rifiuti e la redazione di linee guida per la predisposizione dei regolamenti di SubATO necessari all’avvio dell’attività degli stessi;

- sulla corretta attuazione degli Accordi di programma che la Regione ha sottoscritto con enti ed associazioni diverse per l’attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti;

- sulla applicazione delle disposizioni inerenti la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti.

Tutti i componenti dell’Osservatorio hanno aderito ad uno o più gruppi di lavoro e ciascuno di essi sarà, pertanto, impegnato, tenuto conto delle proprie professionalità, a concorrere alla buona riuscita del lavoro che sarà eseguito dai gruppi medesimi. I gruppi – dichiara Chatrian – opereranno sotto la supervisione del membro esperto, dottor Ghiringhelli e dovranno presentare all’Osservatorio le prime risultanze dei lavori svolti nella prossima riunione che si terrà il 19 luglio prossimo.

"Inoltre – precisa l’Assessore Chatrian – sono state proposte piccole modifiche al Regolamento dell’Osservatorio in modo da rendere più trasparente e fluido il lavoro dello stesso, proposte che sono state favorevolmente considerate dai componenti ed approvate all’unanimità. La principale proposta di modificazione riguarda la possibilità di registrare le sedute dell’Osservatorio in modo che ciascun componente possa avere a disposizione il contenuto integrale delle riunioni svolte".