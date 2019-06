Pont-St-Martin: I Vigili del fuoco 'aprono le porte' alla popolazione

E' organizzata per sabato 8 giugno a Pont-Saint-Martin l'ottava 'Giornata Porte aperte al distaccamento', promossa dalla locale sezione dei Vigili del Fuoco Volontari.

L’iniziativa è dedicata a tutta la cittadinanza e si pone un duplice obiettivo: sensibilizzare la popolazione nei confronti delle attività promosse dal distaccamento, nonché avvicinare nuovi soggetti disponibili a mettersi a servizio della collettività tramite questo tipo di volontariato attivo.

"Tenendo conto che il nostro distaccamento tra tre anni vedrà un buon numero di vigili volontari lasciare, per sopraggiunti limiti di età, il Corpo - si legge in una nota dei pompieri volontari - occorre procedere ad integrare e formare le future risorse. E’ necessario quindi attivarci fin d’ora nella sensibilizzazione e reclutamento al fine di garantire il miglior servizio possibile alla popolazione".

Il programma della giornata prevede: nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18, i vigili del fuoco volontari apriranno le porte della propria sede in Via Monte Rosa (zona giardini pubblici) e si potrà oltre che visitare il distaccamento, prendere confidenza con gli automezzi in dotazione e i loro allestimenti, nonché partecipare ad alcune semplici manovre rientranti nell’ attività dei Vigili del Fuoco Volontari. Per l’ occasione sarà presente l’unita cinofila del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco di Aosta. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.