Da oggi le slot ‘fuorilegge’ in Valle a rischio anche il casino

Oggi entra in vigore la nuova legge regionale che regolamenta l’attività per la gestione di giochi d’azzardo. E la preoccupazione è tanta tra gli operatori perché la legge stabilisce anche norme in materia di ubicazione dei giochi e la distanza da luoghi sensibili come scuole e luoghi frequentati da minori.

In Valle d’Aosta sono operative 700 slot di cui 600 nel casinò di Saint Vincent, aperto 24 ore su 24, di cui la Regione è socia per oltre il 99 percento. È strano che voglia combatterle ed essere proprietaria del Casino.

Ed è su questo che la Federazione tabaccai aprirà una vertenza. Gianluca Genestrone che ha seguito per la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) spiega che tanti gestori dovranno chiudere, licenziare i dipendenti, con tutte le conseguenze immaginabili. Ma Genestrone annuncia possibili ricorsi.

La politica intendeva colpire gli apparecchi da gioco con vincita in denaro, ma secondo Genestrone “la legge sembra essere applicabile a tutti i tipi di giochi, anche ai 'gratta e vinci'. Quindi potrebbe essere attaccata in sede di controllo. Alcuni pareri legali poi dicono che la legge potrebbe essere applicabile anche al casinò di Saint Vincent".