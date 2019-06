Tanto sole sulla Valle nel fine settimana

Primavera sì, ma è quasi estate. L'espansione dell'anticiclone delle Azzorre determina infatti un fine settimana di stampo estivo, caratterizzato da giornate soleggiate e calde con una debole instabilità pomeridiana.

Per sabato 1 giugno l'Ufficio meteo regionale ha previsto, azzeccando come quasi sempre, tempo "prevalentemente soleggiato con qualche cumulo pomeridiano specie in bassa valle, associato a una debolissimo rischio di qualche isolato rovescio".

Situazione che non dovrebbe mutare domenica, anche se un lieve calo della pressione per domani lascia intendere la possibilità di una maggiore concentrazione di nubi al mattino, che non dovrebbero però guastare i programmi di escursionisti e appassionati di giardinaggio.