All'asta il capannone della ex Cioccolato VdA

Avrà un'offerta minima di 2 milioni e 600 mila euro e si terrà il 19 luglio prossimo il primo tentativo di vendita del capannone della ex Feletti di Pont-Saint-Martin. La struttura era stata acquistata nel 2016 grazie a un mutuo Finaosta di 3 milioni e 950 mila euro da Cioccolato Valle d'Aosta spa, azienda - dichiarata fallita a gennaio - del gruppo turco Captain Gida. Nel valore a base d'asta sono compresi i macchinari per la produzione di cioccolato e altri immobili dello stesso centro produttivo. E' di circa 3 milioni di euro la stima immobiliare del perito incaricato nell'ambito della procedura fallimentare.



In caso di esito positivo della vendita, il curatore - il commercialista torinese Filippo Canale - mira a soddisfare le richieste di una buona parte dei creditori privilegiati (ex dipendenti, professionisti e artigiani, a cui spetterebbero circa 300 mila euro) e oltre il 50 per cento di quello ipotecario (Finaosta, che aveva concesso il mutuo da 3 milioni e 950 mila euro).